сегодня в 11:06

«Желтый» уровень опасности объявили в Московском регионе на 26 июня из-за ветра

В Москве и Московской области объявлен «желтый» уровень опасности погоды из-за ветра с порывами до 15 м/с. Его объявили с 9 часов до 21 часа 26 июня, сообщается на сайте Гидрометцентра.

«Желтый» — это второй уровень, который означает потенциально опасную погоду.

Аналогичный уровень погодной опасности действует в Брянской, Орловской, Курской, Белгородской, Воронежской и Ивановской областях. Здесь предупреждают о грозах.

Синоптики прогнозируют в Москве и Подмосковье во вторник облачную с прояснениями погоду. Температура воздуха составит от плюс 22 до плюс 24 градусов. Местами в регионе пройдут небольшие кратковременные дожди.