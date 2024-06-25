Облачная погода и до +24 градусов ожидается в Московском регионе во вторник Общество сегодня в 07:10

Синоптики прогнозируют в Москве и Подмосковье во вторник облачную с прояснениями погоду. Температура воздуха составит от плюс 22 до плюс 24 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Местами в регионе пройдут небольшие кратковременные дожди. Ветер будет дуть северный, северо-западный с порывами до 11 метров в секунду. Атмосферное давление составит 747 мм рт. ст. В Москве действует «желтый» уровень опасности погоды из-за ветра с порывами до 15 м/с, он объявлен до 9 часов 25 июня,