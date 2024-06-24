«Желтый» уровень погодной опасности объявили в столице из-за ветра

сегодня в 18:17

В Москве действует «желтый» уровень опасности погоды из-за ветра с порывами до 15 м/с, он объявлен до 9 часов 25 июня, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

«Желтый» — это второй уровень, который означает потенциально опасную погоду.

Аналогичный уровень опасности погоды действует в Ивановской, Брянской, Орловской, Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Курской и Белгородской областях Центрального федерального округа. На остальной территории ЦФО оповещение о погоде не требуется.

В понедельник при переменной облачности в Московском регионе обойдется преимущественно без осадков, температура будет плюс 21 — плюс 23 градуса. В ночь на вторник она опустится до плюс 9 — плюс 11, подует северный, северо-западный ветер.