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«Желтый» уровень опасности из-за дождя объявили в Московском регионе на 29 июля

«Желтый» уровень погодной опасности объявили на 29 июля на территории Москвы и Московской области из-за дождей, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Период предупреждения в столице продлится до 15:00, в Подмосковье — до 18:00.

Аналогичный уровень погодной опасности объявлен в Смоленской, Ярославской, Ивановской, Владимирской, Рязанской, Липецкой, Орловской, Курской и Брянской областях Центрального федерального округа (ЦФО).

В понедельник в Москве и области пройдет дождь, местами сильный, температура будет плюс 20 — плюс 22 градуса. Прогнозируется облачная с прояснениями погода, скорость ветра южной четверти не превысит 12 м/с.