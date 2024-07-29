Дождь и до +22 градусов ожидается в Московском регионе в понедельник
В Подмосковье и Москве в понедельник пройдет дождь, местами сильный, температура будет плюс 20 — плюс 22 градуса, сообщается на сайте Гидрометцентра.
Прогнозируется облачная с прояснениями погода.
Скорость ветра южной четверти не превысит 12 м/с. Атмосферное давление составит 738 мм рт. ст.
Предстоящей ночью столбики термометров покажут плюс 13 — плюс 15 градусов, днем 30 июля — от плюс 20 до плюс 22. Пройдет кратковременный дождь.