«Желтый» уровень объявили в Московском регионе из-за высокой пожароопасности

сегодня в 10:18

На территории Подмосковья и столицы объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за высокой вероятности пожаров, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Предупреждение из-за высокой пожароопасности 4 класса действует до 21 часа 29 мая.

«Желтый» — это второй уровень, который означает потенциально опасную погоду. Он также объявлен во Владимирской и Калужской областях ЦФО.

Следующий, «оранжевый», уровень опасности погоды действует в Ярославской области (местами в регионе чрезвычайная пожароопасность 5 класса).

В Московском регионе в понедельник ожидается сухая и теплая погода. Температура поднимется до плюс 23 — плюс 25 градусов.