Сухая и теплая погода ожидается в Московском регионе в понедельник Общество сегодня в 07:58

В Подмосковье и Москве в понедельник будет без осадков, температура поднимется до плюс 23 — плюс 25 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Также прогнозируется небольшая облачность. Скорость восточного, юго-восточного ветра не превысит 9 м/с. Атмосферное давление днем составит 758 мм рт. ст. Предстоящей ночью столбики термометров покажут плюс 9 — плюс 11 градусов, днем 28 мая — от плюс 26 до плюс 28. При небольшой облачности обойдется без осадков.