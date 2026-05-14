Ждет суд: Володин ответил семье Назарова, которая просится обратно в Россию

Володин: полиция будет реагировать на возвращение «псевдограждан» в Россию

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что тех лиц, которые покинули Россию, нанеся ей вред, по возвращении ждет судебное разбирательство.

Ранее в СМИ появилась информация, что жена актера Дмитрия Назарова Ольга Васильева написала письмо в Госдуму с просьбой оказать содействие в возвращении в Россию. Она якобы пожаловалась, что их с мужем «оболгали оппозиционеры».

Журналисты попросили Володина прокомментировать это обращение. Он объяснил позицию властей насчет релокантов.

По его словам, тот, кто просто уехал из России по рабочим делам или на отдых, всегда может беспрепятственно вернуться на Родину. Другая ситуация с лицами, которые покинули РФ, оскорбляя участников СВО, нанося вред государству, помогая недружественным странам, финансируя ВСУ и т. д.

«Таких людей ждет судебное разбирательство, и правоохранительные органы однозначно будут реагировать на приезд таких псевдограждан. Есть уголовное наказание за это, придется отвечать», — уточнил Володин.

Также, по данным ТАСС, Володин сказал, что письмо Васильевой пока не поступало в ГД.

Назаров и его жена покинули Россию в январе 2023 года после увольнения из МХАТ. Сейчас они проживают во Франции.

