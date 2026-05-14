Оболгали оппозиционеры: супруга Назарова просит Госдуму вернуть мужа в Россию

Актриса Ольга Васильева, супруга народного артиста России Дмитрия Назарова, написала письмо в Госдуму. Она заявила, что семью оболгали оппозиционеры. По ее словам, они — настоящие патриоты своей страны и хотят вернуться на Родину.

В своем обращении супруга артиста подчеркнула его заслуги перед отечественным искусством и напомнила про звание народного артиста. Одной из причин желания вернуться была названа неудовлетворенность европейской медициной.

Васильева пожаловалась на низкий профессионализм французских врачей и ухудшение самочувствия мужа из-за тоски по российской сцене. Кроме того, она категорически опровергла информацию о поддержке ВСУ и назвала увольнение из МХТ результатом внутренних конфликтов с руководством, а не политической позиции.

Вероятная причина жажды вернуться на Родину может заключаться в том, что концерты Назарова в Европе не собирают полных залов. Из-за этого супругам уже пришлось продать квартиру во французских Каннах площадью 60 квадратных метров за 495 тысяч евро.

Васильева в ответ на запрос журналистов о подлинности письма отказалась от развернутых пояснений, посоветовав представителям прессы искать заработок в другом месте.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.