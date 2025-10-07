Жавший Путину руку ветеран ВОВ вернул права на квартиру с помощью прокуратуры

Здоровавшийся за руку с президентом России Владимиром Путиным ветеран Великой Отечественной войны Николай Фадеевич Кизюн с помощью прокуратуры вернул права на квартиру, которую унаследовал от умершего сына. Жилье у ветерана с помощью нотариуса пыталась отнять сноха, но суд встал на сторону мужчины, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы .

Суд восстановил наследственные права Кизюна после вмешательства надзорного ведомства. Никулинская межрайонная прокуратура по указанию приняла участие в гражданском процессе на стороне ветерана.

После смерти сына Николая Фадеевича в феврале 2025 года открылось наследственное дело. Прокуратура помогла признать недействительным ранее подписанный ветераном отказ от наследства и добилась судебного решения о признании его наследником.

Пожилой человек, проживающий в столичном районе Новые Черемушки, обратился в суд после того, как был введен в заблуждение собственными родственниками. По информации из судебного разбирательства, 25 февраля 2025 года члены семьи вместе с нотариусом посетили квартиру ветерана.

Воспользовавшись слабым зрением пожилого человека и его неосведомленностью в юридических вопросах, они предложили ему подписать бумаги. Документы не были прочитаны вслух, а последствия подписания не объяснены. Позже выяснилось, что ветеран подписал отказ от наследства в пользу своего внука, хотя такого намерения у него не было.

Прокуратура, изучив обстоятельства дела, пришла к выводу, что сделка должна быть признана недействительной. Представитель надзорного органа подчеркнул, что отказ от наследства был оформлен с нарушением законодательства, под влиянием обмана и привел к нарушению законных интересов пострадавшего.

Суд признал недействительным соглашение, по которому ветеран отказывался от наследства. После рассмотрения аргументов прокуратуры было принято решение, что пожилой человек все-таки является законным наследником имущества своего покойного сына.

