Сноха пытается отнять жилье у ветерана ВОВ, жавшего руку Путину на параде Победы

Ветеран Великой Отечественной войны Николай Кизюн, который жал руку президенту России Владимиру Путину на праздничном параде в Москве в честь 80-летия Победы, может остаться без жилья. Генерал-полковника пытаются лишить квартиры вдова сына и нотариус, сообщает Baza .

14 февраля у Николая Фадеевича умер сын Сергей. Уже через 11 дней после похорон в квартиру к ветерану пришли вдова умершего Галина с сыном и скандально известный нотариус Александр Ф. Они дали слабослышащему и плохо видящему пенсионеру «документы для оформления», заявив, что их нужно подписать, так как это «последняя воля сына».

Доверившись словам, Кизюн в спешке заполнил бумаги — так он лишился прав на квартиру, в которой живет, сбережений сына и остального имущества, которое могло перейти к нему по наследству. Согласно документу, все перечисленное ушло снохе.

Адвокат ветерана Александр Зорин назвал произошедшее «грубейшим нарушением нотариального производства». По его словам, нотариус явился к Николаю Фадеевичу в квартиру без предупреждения, подсунув заранее подготовленный текст отказа. При этом сам текст не был зачитан вслух. Также ветерану не разъяснили последствия отказа от наследства. Таким образом, произошло злоупотребление доверием Кизюна.

В настоящее время ветеран пытается урегулировать ситуацию через суд, но судья уже трижды отклонял его просьбу о запрете на выдачу свидетельства о наследстве. Если ситуация не изменится, то уже 15 августа Кизюн может столкнуться с риском выселения.

Кроме того, адвокат обратил внимание на еще одно нарушение со стороны нотариуса. Всего через 13 дней после смерти Сергея он выдал Галине свидетельство о наследстве на автомобиль Volkswagen Touareg, хотя по закону на принятие наследства отводится полгода, а не 2 недели.