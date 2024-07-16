Жарившая сосиски на Вечном огне школьница участвовала в «Бессмертном полку»

Мать девочки, которая пожарила сосиски на Вечном огне в Рузе, отметила, что ее дочь неоднократно принимала участие в акции «Бессмертный полк» и каждый год приезжает в столицу, чтобы увидеть парад Победы, сообщает Регнум .

По словам женщины, школьница знает, что такое Вечный огонь, и что он символизирует.

«Это мы недосмотрели. Для нас это был шок. Сложно найти слова оправдания. Это была детская глупость. Она же всегда ходила на „Бессмертный полк“. У нас дома три портрета дедушек, которые мы собственными руками семьей делали для шествия. И на 9 мая она неоднократно была в Москве и смотрела парад», — добавила мать.

Также мать девочки отметила, что ее дочь знает историю своих дедушек. Женщина не смогла объяснить поступок школьницы. По ее словам, это «переходный возраст и глупость».

Уголовное дело по статье об осквернении символов воинской славы и вандализме ранее возбудили в отношении 14-летней девочки. Она 13 июля решила пожарить сосиски на Вечном огне.

Подростка уже допросили в присутствии родителей. Полицейские также поставили ее на учет.