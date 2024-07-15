Жара в Москве ослабеет к выходным

Жара в столице спадет в конце рабочей недели, среднесуточное значение температуры воздуха приблизится к норме, сообщает портал «Метеоновости».

Дожди на предстоящей неделе не прогнозируются только 17 июля. До этого дня в Москве будет жарко, с теплыми душными ночами. Среднесуточная температура воздуха превысит норму на 4-5 градусов.

19 июля температура в городе станет комфортной, днем воздух прогреется до плюс 25-27 градусов. Местами пройдут небольшие дожди.

Ранее МЧС предупредило москвичей о ливнях, грозе и порывистом ветре до 15 м/с в понедельник. Жителей и гостей мегаполиса просят быть внимательными и осторожными.