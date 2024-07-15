сегодня в 12:40

Жителей Москвы предупредили о ливнях, грозе и сильном ветре в понедельник

По прогнозам синоптиков, в ближайший час с сохранением до конца суток в Москве местами ожидаются ливни, гроза, а также усиление ветра с порывами до 15 м/с, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по столице.

Жителей и гостей мегаполиса просят быть внимательными и осторожными. Автомобилистам во время грозы порекомендовали значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от следующего впереди транспорта, а также избегать опасных маневров. Также стоит парковать машины вдали от деревьев.

Пешеходам посоветовали избегать рекламных щитов, шатких конструкций и укрытия под деревьями. Еще рекомендуется не оставлять детей без присмотра.

В случае ЧП можно звонить по номерам 101, 112 или единому телефону доверия ГУ МЧС России по Москве: 8 (495) 637-31-01.

В понедельник в столице объявили «оранжевый» уровень опасности из-за сильной жары. Температура воздуха прогреется до плюс 30-32 градусов. Местами пройдут кратковременные дожди и грозы.