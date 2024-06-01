Жара в Ленобласти сменится градом с ливнем

МЧС Ленинградской области предупредило, что в воскресенье, 2 июня, в регионе изменится погода. По данным спасателей, установившаяся в Ленобласти жара сменится грозой и ливнями, сообщает газета «Петербургский дневник».

Кроме того, в ряде районов области может пройти град. В ночное время ожидается переменный ветер с порывами 2-5 метров в секунду, днем — южный и юго-восточный, 4-9 м/с.

При грозе ветер может приобретать порывистый характер.

Ночью 2 июня в Ленобласти прогнозируется 12-17 градусов тепла. Днем в воскресенье столбики термометров могут подняться до отметки в 30 градусов по Цельсию, предупредили в чрезвычайном ведомстве.