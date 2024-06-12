Жара и гроза ожидаются в Московском регионе в День России Общество сегодня в 07:11

В Подмосковье и столице в среду местами прогремит гроза, пройдет град, температура поднимется до плюс 24 — плюс 26 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.