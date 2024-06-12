Жара и гроза ожидаются в Московском регионе в День России
В Подмосковье и столице в среду местами прогремит гроза, пройдет град, температура поднимется до плюс 24 — плюс 26 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
При облачной погоде ожидается кратковременный дождь, местами сильный.
Ветер будет дуть юго-западный с переходом на северный со скоростью 6-11 м/c, местами порывы могут достигать 18 м/с. Атмосферное давление составит 744 мм рт. ст.
Предстоящей ночью столбики термометров покажут плюс 15 — плюс 17, днем 13 июня они поднимутся до плюс 21 — плюс 23. Местами прогремит гроза. Также прогнозируются дождь и порывистый ветер.