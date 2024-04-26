Зеленский заявил об ожидании от Запада оснащения для новых бригад ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране формируют новые бригады ВСУ, чтобы поддержать те, что уже находятся на фронте, но пока они в режиме ожидания оснащения от Запада, пишет РИА Новости .

«В данный момент мы формируем новые бригады, чтобы усилить наши позиции. Им нужна поддержка, так же как и бригадам, уже действующим на фронте. Наша команда на „Рамштайне“ представит все детали. Даже самые лучшие солдаты не могут изменить войну без достаточного количества оружия», — заявил Зеленский на заседании контактной группы формата «Рамштайн».

Глава Украины отметил, что запросил у союзников больше дальнобойного оружия, такого, как ракеты Scalp и ATACMS, а также системы ПВО Patriot в количестве семи штук.

Ранее американский президент Джо Байден подписал закон о помощи зарубежным союзникам, куда входит и Украина, на сумму в 61 млрд долларов. Сразу после подписания этого закона, Пентагон заявил, что поможет Украине военными поставками на 1 млрд долларов.

Также в США приняли законопроект, согласно которому, Пентагон может конфисковать замороженные российские активы и передать их Украине. Кремль отметил, что такой шаг отразится на дипломатических отношениях между странами.