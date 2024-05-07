Кубинский президент отправился в Россию
Президент Кубы начал рабочий визит в Россию
Кубинский президент Мигель Диас-Канель Бермудес начинает рабочую поездку в Россию, пишет «Известия».
Глава республики с делегацией примет участие в ряде мероприятий, сообщил Бермудес в своих соцсетях.
«Мы будем участвовать в заседании Высшего Евразийского экономического совета. Всё это проходит в рамках 64-й годовщины восстановления наших дипломатических отношений и 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне», — сообщил кубинский президент.
Он уточнил, что визит визит происходит после переизбрания президента России Владимира Путина.