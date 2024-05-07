Кубинский президент отправился в Россию

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Глава республики с делегацией примет участие в ряде мероприятий, сообщил Бермудес в своих соцсетях.

«Мы будем участвовать в заседании Высшего Евразийского экономического совета. Всё это проходит в рамках 64-й годовщины восстановления наших дипломатических отношений и 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне», — сообщил кубинский президент.

Он уточнил, что визит визит происходит после переизбрания президента России Владимира Путина.