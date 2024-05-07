США отказали Израилю в продаже высокоточного оружия

США не выполняет предварительно согласованный Конгрессом контракт по продаже высокоточного оружия Израилю, пишет ТАСС со ссылкой на газету The Wall Street Journal.

Конгресс проинформировали о намерении продать около 6,5 тыс. комплектов наведения JDAM Израилю на сумму $260 млн еще в январе. Но официальная процедура оформления сделки запущена не была, указано в статье.

"Это необычно, особенно в отношении Израиля, особенно во время войны", - сказал изданию источник в Конгрессе.

Уточняется, что без объяснения причин с марта не выполняется сделка по продаже боеприпасов, военной техники и минометных снарядов на сумму в миллиард долларов.

6 мая представитель Белого дома Джон Кирби отказался отвечать на вопрос о приостановке военной помощи Израилю со стороны Вашингтона.