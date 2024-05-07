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США отказали Израилю в продаже высокоточного оружия

США не выполняет контракт по продаже высокоточного оружия Израилю
Политика

США не выполняет предварительно согласованный Конгрессом контракт по продаже высокоточного оружия Израилю, пишет ТАСС со ссылкой на газету The Wall Street Journal.

Конгресс проинформировали о намерении продать около 6,5 тыс. комплектов наведения JDAM Израилю на сумму $260 млн еще в январе. Но официальная процедура оформления сделки запущена не была, указано в статье.

"Это необычно, особенно в отношении Израиля, особенно во время войны", - сказал изданию источник в Конгрессе.

Уточняется, что без объяснения причин с марта не выполняется сделка по продаже боеприпасов, военной техники и минометных снарядов на сумму в миллиард долларов.

6 мая представитель Белого дома Джон Кирби отказался отвечать на вопрос о приостановке военной помощи Израилю со стороны Вашингтона.