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Первый пилотируемый запуск Starlinker к МКС отложили в последний момент

Первый пилотируемый запуск корабля Starlinker компании Boeing к МКС отложили на старте по решению компании-производителя United Launch Alliance, пишет РИА Новости .

«Директор полета от ULA Том Хитер принял решение не продолжать подготовку к полету», — указано в сообщении агентства.

По данным НАСА, причиной отмены старта стала выявленная техническая неисправность ракеты-носителя.

На борту Starliner находились двое астронавтов НАСА — Бэрри Уилмор и Сунита Уильямс.

Новая дата старта пока не объявлена.

Boeing CST-100 Starliner — американский частично многоразовый пилотируемый транспортный космический корабль компании «Боинг», финансируемый НАСА.