Два человека погибли в пожарах в Иркутской области
Два человека погибли и четверо пострадали в пожарах в Иркутской области
Фото - © Два человека погибли и четверо пострадали в пожарах в Иркутской области/ТАСС
Два человека погибли и четверо пострадали в пожарах в Братском районе Иркутской области, пишет ТАСС со ссылкой на главу муниципалитета Александра Дубровина.
Режим чрезвычайной ситуации из-за пожаров введен в Братском районе с 17:00 6 мая.
Так, в населенном пункте Вихоревке бушует страшный пожар.
«Сильнейший порывистый ветер осложняет работу, разгоняя огонь на большую территорию», — написал Дубровин с своем Telegram-канале.
Мэр уточнил, что борьба с огнем продолжается.