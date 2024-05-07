Два человека погибли в пожарах в Иркутской области

Фото - © Два человека погибли и четверо пострадали в пожарах в Иркутской области/ТАСС

сегодня в 04:46

Два человека погибли и четверо пострадали в пожарах в Иркутской области

Два человека погибли и четверо пострадали в пожарах в Братском районе Иркутской области, пишет ТАСС со ссылкой на главу муниципалитета Александра Дубровина.