Зеленский обсудил возможность создания военных комендатур в Курской области

сегодня в 16:59

На территории Курской области России при необходимости могут быть созданы военные комендатуры, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Он отметил, что провел совещание по ситуации в Курской области. На нем обсудили ключевые вопросы, касающиеся безопасности и гумпомощи.

С 6 августа ВСУ атакуют территорию Курской области. Бойцы ВС РФ активно выдавливают противника с приграничной территории, уничтожая живую силу и военную технику.

Ранее пресс-служба Минобороны РФ заявила, что за время атаки на Курскую область ВСУ потеряли до 2,3 тыс. бойцов и около 400 единиц боевой техники.