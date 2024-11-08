Зависимость от маркетплейсов: как не сойти с ума во время распродажи 11.11

В преддверии больших распродаж легко поддаться ажиотажу и купить множество разных товаров, которые впоследствии окажутся не такими уж и нужными. Поэтому, чтобы избежать лишних трат и сделать лишь разумные покупки, важно подготовиться. Об основных правилах такой подготовки рассказала РИАМО врач-психолог «СМ-Клиника» Любовь Крушинских.

Для начала специалист посоветовала составить список желаемых вещей — от самых необходимых до тех, которые просто хочется. Затем определить реальный бюджет, который готовы потратить, избегая при этом кредитов и долгов.

«Сравните этот бюджет с предполагаемой стоимостью покупок. Если итоговая сумма существенно превышает его, пересмотрите свои желания: оставьте то, что действительно необходимо, и исключите то, без чего можете обойтись», — рассказала психолог.

Затем, по ее словам, следует разделить список на две категории: основные покупки и дополнительные.

«В первую группу включите только то, что вам действительно нужно, а во вторую — вещи, которые можно приобрести „на всякий случай“ или в качестве подарков. Подумайте, приятно ли вам было бы получить такой подарок, и если возникают сомнения, вероятно, этот пункт стоит убрать из списка», — добавила психолог.

Когда список покупок с ценами готов, можно отправляться на распродажу. Нужно стараться придерживаться и списка, и бюджета. Рекомендуется вспомнить прошлые распродажи, когда какие-то покупки оказались бесполезными, чтобы эта память помогла удержаться от импульсивных трат.

«Не лишним будет заранее составить список магазинов, которые вы планируете посетить, и маршрут покупок. Если у вас есть друг, который умеет тратить деньги разумно, пригласите его пойти с вами — это поможет сохранять хладнокровие», — отметила Крушинских.

По ее словам, еще один эффективный способ избежать лишних покупок — задавать себе вопросы: «Зачем я это покупаю? Как я буду себя чувствовать, если не куплю?»

«Повторяйте их, пока не получите четкий ответ и поймете, насколько покупка действительно важна», — резюмировала психолог.

Ежегодно в России 11 ноября маркетплейсы и онлайн-магазины устраивают большую распродажу под названием «11.11». Они предлагают большие скидки на товары, в том числе на электронику, бытовую технику, одежду и т. д. Обычно в этот день покупатели приобретают товары на сотни миллиардов рублей.