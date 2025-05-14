Заведующая библиотекой Петербурга заявила о необходимости модернизации библиотек

14 мая губернатор Александр Беглов выступил перед Законодательным собранием Санкт-Петербурга с заявлением о том, что цифровая модернизация библиотек города будет закончена до конца года. В нее вошли обновление компьютерной техники, серверов и программного обеспечения.

«Современная библиотека — это не просто место, где можно взять книги, а некое творческое пространство. Для того чтобы привлекать людей, библиотеки должны идти в ногу со временем, а без цифровой модернизации это невозможно», — заявила Бородина.

Она добавила, что очень рада тому, что городские власти осознали важность этой задачи и занимаются вопросом. Также заведующая рассказала, что библиотека «На Морской» была переоснащена и отремонтирована еще шесть лет назад и теперь может радовать посетителей не только книгами. В месяц проводится около 20 мероприятий для людей разных возрастов, проходят «Уроки доброты» с участием собак-поводырей, мастер-классы, фестивали, кинопоказы, выставки и многое другое.