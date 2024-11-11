Застрявший в Японии лайнер с российскими туристами прибыл в Китай
Первые российские туристы сошли с лайнера Spectrum of the Seas в Шанхае
Первые российские туристы сошли с круизного лайнера Spectrum of the Seas, задержавшегося в Японии из-за поломки, в Шанхае, сообщает РИА Новости.
Первая группа российских туристов сошла с лайнера Spectrum of the Seas, который с задержкой прибыл в Шанхай из Японии.
По данным агентства, часть россиян отправилась в аэропорт для вылета в Россию.
Круизный лайнер из-за поломки застрял в порту Йокогама в Японии и должен был пришвартоваться в Китае 9 ноября. Среди его пассажиров находилось около 500 россиян.