Застрявшие на японском лайнере выразили недовольство по поводу интернета

Туристы, которые застряли на круизном лайнере «Spectrum of the Seas» в Японии, выразили недовольство тем, что безлимитный интернет на судне доступен лишь одному человеку в каюте, сообщает Инфо24 .

Согласно словам пассажиров, круизная компания Royal Caribbean предложила всем пострадавшим компенсировать убытки за двое суток задержки — до 600 юаней на человека (8000 рублей). Однако деньги можно получить только на карты Visa и Mastercard, которые недоступны большинству россиян.

Туристам рекомендовали связаться с представителем Royal Caribbean для направления запроса в японское правительство о возможности вылета граждан РФ из Токио без визы. Списки желающих покинуть лайнер уже составлены, но пока представители компании не забрали эти данные.

Ранее в некоторых Telegram-каналах появилась информация о том, что на остающемся в Японии судне с россиянами алкоголь стал бесплатным. Авторы этих публикаций сообщали, что таким образом компания пытается «задобрить туристов».

Путешественники не получали бесплатного алкоголя. Стало известно, что пассажиры получили скидку в размере 50% на покупку напитков в баре, а также была уменьшена цена базового алкогольного пакета на 15% на человека. В результате стоимость снизилась с 49 до 35 долларов

Лайнер сломался в японском порту Йокогама. На борту находятся около пятисот россиян. 9 ноября судно должно было прибыть в Шанхай, но не смогло покинуть порт из-за поломки.