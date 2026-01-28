Заслуженная артистка России Екатерина Гусева посетила ИК № 5 ГУФСИН России по Московской области

Заслуженная артистка России Екатерина Гусева посетила исправительную колонию № 5 в городе Можайске. Известная актриса театра и кино выступила с концертной программой перед сотрудниками уголовно-исполнительной системы и осужденными женщинами, сообщила пресс-служба ГУФСИН России по Московской области.

Екатерина Гусева исполнила духовно-патриотические песни, вокальный репертуар ее обширен, и каждую композицию она наполняла своим неповторимым обаянием, особенной солнечной энергетикой, которой делилась со всеми сидящими в зале.

В ходе мероприятия артистка находилась в постоянном диалоге со зрителем и каждую музыкальную композицию она предваряла небольшим рассказом об ее авторе и фильме, в котором она впервые была исполнена.

После завершения концертной программы в знак искренней благодарности, за подаренные положительные эмоции начальник Можайской женской колонии Наталья Гурьева вручила Екатерине Гусевой нежный букет, а осужденные женщины исполнили для гостей песню «Церковь при дороге», композитор песни Георгий Барыкин, слова Александра Славоросова.

«Мне понравилась песня, которую вы исполнили, я обязательно выучу слова и в следующий раз исполню ее вместе с вами», — сказала Екатерине Гусева.

Стоит отметить, что проведение в исправительном учреждении творческой встречи стало возможно благодаря инициативе настоятельницы

Марфо-Мариинской обители милосердия игумении Елисаветы (Поздняковой).