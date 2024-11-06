Заседание по делу о банкротстве Блиновской отложено судом

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Арбитражный суд Москвы отложил заседание по делу о банкротстве Блиновской

Столичный арбитражный суд отложил заседание по делу о банкротстве Елены Блиновской, известной как «королева марафонов». Рассмотрение дела возобновится 13 ноября, сообщает «Вечерняя Москва».

«Слушание перенесли на 13 ноября на 10 часов утра. Журналистов попросили выйти из зала суда», — отметил корреспондент.

Ранее заседание было запланировано на август, однако тогда суд решил отложить слушание на 3 месяца.

В конце октября «королева марафонов» выставила на продажу всю свою недвижимость для погашения задолженности перед ФНС.

В частности, Блиновская продает свой автомобиль Lamborghini Urus. Блогер рассчитывает получить с продажи машины 38 млн рублей. К концу года она намерена погасить как минимум 700 млн рублей долгов.

Ранее стало известно, что муж Блиновской Алексей стал снайпером в зоне проведения специальной военной операции.