Бизнесмен Блиновский стал снайпером в зоне спецоперации

Мужчина прошел полный курс подготовки. Также он успел отработать в паре под Красногоровкой в Донецкой Народной Республике. В ближайшее время его могут снова отправить в расположение одной из бригад ВС РФ.

Сослуживцы Блиновского рассказали, что после завершения обучения бизнесмену дали личную СВД. К тому же он во время тренировок помогал командирам учить новичков.

По версии следствия, блогерша Елена Блиновская уклонилась от уплаты налогов в размере 906 млн рублей, из которых она вместе с супругом незаконно легализовала 716 млн рублей. Ранее Блиновская частично признала вину в неуплате налогов. По ее словам, она посвятила себя семье после рождения дочери, а потому не следила за бухгалтерией. Блиновская сумела погасить весь долг по НДФЛ перед налоговой службой в размере более 320 млн рублей. Но общий совокупный долг еще не погашен.

Ранее Блиновского задержали в зоне спецоперации и привезли в Москву. Там он отправился на допрос, где рассказал, что его обманул на 45 млн рублей экс-адвокат Эльман Пашаев. После этой истории бизнесмен выставил на продажу семейный коттедж за 250 млн рублей в Истре. Он хочет так рассчитаться с долгами и решить проблемы.