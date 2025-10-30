Защита вора в законе Васи Бандита требует освободить его от срока из-за недуга

Защита криминального авторитета Игоря Кокунова (Вася Бандит), которого осудили на 8 лет и 2 месяца колонии особого режима за занятие высшего положения в преступной иерархии, попросила освободить его от наказания. Причина — болезнь мужчины, сообщает РИА Новости .

До этого в суд поступало аналогичное ходатайство адвоката Кокунова. Но его вернули заявителю и потребовали устранить недостатки, которые мешают принятию в производство.

Московский областной суд в прошлом месяце приговорил Кокунова к 8 годам и 2 месяцам колонии особого режима по ст. 210.1 УК РФ. Выяснилось, что в 1993 году Кокунов получил криминальный статус и прозвище Вася Бандит. В криминальном мире мужчина имел безоговорочный авторитет, обладал организационно-распорядительными функциями, которые давали возможность держать под контролем разные направления деятельности криминальных структур в РФ, а также поддерживать их существование.

По информации прокуратуры, после получения этого статуса Кокунов оказывал за деньги криминальное покровительство организаторам игорного бизнеса, незаконной деятельности по реализации топлива. Также мужчина помогал закончить конфликты между ОПГ или избежать наказания.

По данным «112», в день вынесения приговора Васе Бандиту наказание поменяли на домашний арест из-за состояния здоровья. В период суда у Кокунова произошел инсульт, обострились иные хронические заболевания.

16 сентября сообщалось, что Кокунов после оглашения приговора из зала суда поехал в ресторан «Царская охота» в Барвихе. Мужчина любил это место.

