Вор в законе Вася Бандит после оглашения приговора поехал в ресторан на Рублевке

Вор в законе Вася Бандит (настоящее имя — Игорь Кокунов) получил 8 лет и 2 месяца колонии особого режима, а затем прямо из зала суда отправился в ресторан «Царская охота», который находится в Барвихе, сообщает «112» .

Мужчину признали виновным в занятии высшего положения в преступной иерархии. При этом перед оглашением приговора суд изменил меру пресечения Кокунову — его выпустили из СИЗО и поместили под домашний арест.

Это значит, что до рассмотрения апелляции Вася Бандит может находиться дома. После того, как суд назначил мужчине 8 лет и 2 месяца колонии особого режима, Кокунов прямо из зала суда поехал в ресторан «Царская охота».

Отмечается, что Вася Бандит всегда любил это место. Однако, учитывая меру пресечения, у правоохранителей могут возникнуть вопросы к осужденному.

Мужчину поместили под домашний арест после того, как у него начались серьезные проблемы со здоровьем. Сейчас он передвигается с помощью инвалидной коляски.