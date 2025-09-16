Вор в законе Вася Бандит получил 8 лет и 2 месяца колонии особого режима

Вор в законе Игорь Кокунов, известный как Вася Бандит, был приговорен к 8 годам и 2 месяцам лишения свободы. Отбывать наказание ему предстоит в колонии особого режима, сообщает «112» .

Мужчину, который жалуется на здоровье и передвигается на инвалидной коляске, признали виновным в занятии высшего положения в преступной иерархии. Его приговорили к длительному сроку в колонии, а до этого заменили содержание под стражей на домашний арест.

Мужчину задержали в 2022 году. Тогда его поместили под домашний арест, однако он снял электронный браслет и сбежал за границу. Вор попытался нелегально пересечь границу между Черногорией и Албанией, в следствие чего был задержан. Затем его доставили в Россию.

После экстрадиции Кокунова заключили под стражу. Однако у него начались серьезные проблемы со здоровьем. Летом этого года у него произошел пятый инсульт. Также у мужчины выявили сахарный диабет 2 типа.

Вася Бандит широко известен в криминальном мире. Он провел в лагерях и тюрьмах около 30 лет. Кокунов управлял группировками в Подмосковье, делил сферы влияния и помогал бандитам из разных ОПГ.