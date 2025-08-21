Блогер и автор пародийных кинопереводов Дмитрий «Гоблин» Пучков прокомментировал решение суда, запретившего распространять мем с фразой «ненавижу, б****, цыган», которую говорил Томми из фильма «Большой куш» Гая Ричи. Известный сетевой деятель предположил, что такими темпами вскоре начнут запрещать и классику советского кинематографа — «17 мгновений весны» и «Щит и меч», сообщает РБК .

По мнению Гоблина, фраза киноперсонажа о ненависти к цыганам не несла никакого «посыла», а актеры картины просто транслировали расистские взгляды своих героев. Пучков отметил, что решение суда в Москве, запретившего распространение мема с этой репликой, «ничего кроме изумления не вызывает».

«Так скоро запретят к показу „Щит и меч“ и „17 мгновений весны“ — там озвучивают нацистские идеи и ходят со свастиками», — предположил блогер.

Распространять мем с цитатой «Ненавижу, б****, цыган» запретили по решению Останкинского районного суда Москвы. В прокурорском иске говорилось, что шуточная картинка с отсылкой на фразу разжигает ненависть к цыганам. Решение вступило в силу 19 августа.