Столичный суд запретил мем с цитатой «Ненавижу, б****, цыган» из фильма Гая Ричи

В прошлом месяце суд рассмотрел иск прокуратуры о запрете 5 web-страниц, содержащих разжигание ненависти к цыганам. Речь шла о статье на «Пикабу», тренде с мемами про цыган на имиджборде SafeReactor, статье «Почему не любят цыган?» и ссылок на мем с кадром-цитатой из фильма «Большой куш», в котором герой Стивена Грэма произносит фразу «Цыгане? Е***** цыгане. Ненавижу, б****, цыган».

Кроме того, в материалах говорится о «спорном» веб-ресурсе по продаже оружия. На этом сайте были обнаружены негативные комментарии пользователей, направленные против цыган.

Суд удовлетворил жалобу прокуратуры и постановил запретить распространение информации с пяти конкретных сайтов.

Ранее в Саратовской области вспыхнули народные волнения против цыган из-за гибели 15-летнего подростка. Местные жители утверждали, что представители табора участвуют в групповых избиениях и нарушают порядки.