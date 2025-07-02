В регионе России вспыхнули народные волнения против цыган из-за гибели подростка

Сотни жителей села Подлесное Саратовской области устроили стихийный сход после смерти 15-летнего подростка в ДТП с машиной, которой управлял цыган. На переговоры к собравшимся вышли местные власти и ключевые силовики. Жители требовали выселить цыган из населенного пункта по примеру ситуации в Коркине Челябинской области, где представители табора целыми семьями покидали дома после волнений из-за убийства таксистки, сообщает Baza .

Утром 1 июля в Подлесном произошла авария со смертельным исходом: 15-летний юноша на мопеде столкнулся с Lada Vesta, которой управлял 36-летний цыган. В результате ДТП несовершеннолетний погиб, силовики возбудили дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека.

В тот же вечер селяне устроили сход и потребовали выселить цыган из Подлесного. Собравшиеся заявляли, что представители табора участвуют в групповых избиениях и нарушают порядки. При этом жители подчеркивали, что они «не националисты», но возмущены поведением цыган. Участники схода также интересовались, почему цыгане полноценно не обучаются в школе и не проходят службу в войсках.

В итоге глава Марксовского района Дмитрий Романов пообещал выселить из села всех, кто живет там нелегально, а собравшиеся разошлись по домам.