Запрет вейпов в России: юрист объяснил, стоит ли бояться курильщикам

В случае ужесточения мер против вейпов основные штрафы лягут на продавцов — до 1,5 млн рублей, тогда как курильщикам грозит лишь административка, сообщил РИАМО юрист Александр Бенхин.

Ранее «Ведомости» сообщили, что Госкомиссия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции поддержала полный запрет производства, импорта и оборота электронных сигарет, вейпов и жидкостей для них в России. После решения комиссии последует разработка законопроекта.

«Пока самим курильщикам ничего не грозит, ответственность в основном ложится на продавцов. Сейчас идет серьезная борьба именно с контрабандой, завозом и продажей этих девайсов и всей сопутствующей продукции», — сказал Бенхин.

Он пояснил, что для продавцов — если это ИП или физлица — возможны штрафы в районе 200–300 тыс. руб. Для юридических лиц — до полутора миллионов.

«Самому курильщику в случае использования вейпа грозит максимум административная ответственность, как за курение в неположенном месте: штраф — от 500 до 1,5 тыс. руб., а на детских площадках — до 3 тыс. руб.», — рассказал юрист.

Бенхин в качестве примера привел страны, где также существует полный запрет на вейпы.

Таиланд: полный запрет. Штраф до 30 000 бат (около $900), или тюремное заключение до 1 года. За ввоз — до 10 лет тюрьмы.

Сингапур: полный запрет. Даже за владение устройством — штраф до 2 000 SGD (примерно $1 500). За повторные нарушения или продажу — возможна тюрьма.

Индия: полный запрет. За первое нарушение (хранение или использование) — штраф или тюрьма до 6 месяцев. За повторное — до 3 лет лишения свободы.

Мексика: полный запрет. С 2026 года введены жесткие меры: конфискация, штрафы до $10 000, возможен арест.

Тайвань: полный запрет. Вейпы классифицируются как наркотик. Ввоз и продажа могут привести к тюремному сроку.

Кыргызстан: полный запрет. С июля 2025 года запрещены продажа и использование. За ввоз крупных партий — до 2 лет тюрьмы.

