Продажа электронных сигарет может попасть под запрет в России

Госкомиссия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции поддержала полный запрет производства, импорта и оборота электронных сигарет, вейпов и жидкостей для них в России. Решение было принято на заседании 25 марта, сообщают « Ведомости ».

Комиссию возглавляет первый вице-премьер Денис Мантуров. После ее решения последует разработка законопроекта. Авторами могут выступить депутаты или ведомства — Минздрав, Минпромторг или Роспотребнадзор.

Идея полного запрета вейпов обсуждается в России с 2023 года. В ноябре 2025 года президент Владимир Путин одобрительно отреагировал на данную инициативу. По данным ВОЗ, полный запрет на продажу электронных сигарет уже введен более чем в 40 странах, в том числе в Аргентине, Бразилии и Таиланде.

Врачи предупреждают, что курение вейпов может провоцировать тяжелые легочные заболевания и риски внезапной сердечной смерти.

Эксперты говорят, что запрет может привести к росту нелегального рынка — на данный момент его доля оценивается в 68%. В Казахстане после введения аналогичного запрета в 2024 году число потребителей практически не изменилось: большинство перешло на нелегальные каналы продаж.

