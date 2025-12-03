Запрет соцсетей до 16 лет: психолог назвала опасности такого шага

Социальные сети — не только про опасности, но и про социализацию, поэтому прямой запрет может обернуться обратным эффектом, сообщила РИАМО психолог, член ассоциации когнитивно-поведенческой терапии, мастер нейролингвистического программирования Вероника Ахметова.

Ранее в Госдуме прозвучало предложение о введении запрета на создание аккаунтов в социальных сетях для лиц младше 16 лет. Автором инициативы стал депутат Бийсултан Хамзаев. Он отметил, что российским властям следует взять пример с тех государств, где уже действуют подобные возрастные ограничения для пользователей социальных платформ.

«У запрета есть и своя эффективность, и свои риски. К сожалению, у нас любимая тема — все запретить. Невозможно запретить в цифровой век пользоваться интернетом. Появляется вот этот потенциал для выталкивания в менее контролируемое пространство. То есть мы все знаем, что подростки гораздо более технически подкованные, чем мы — они уже легко обходят возрастные ограничения. Для этого используются различные VPN-сервисы, регистрацию на чужие данные, создание каких-то анонимных аккаунтов», — рассказала Ахметова.

Она пояснила, что у подростков важные ценности — это общение, дружба, социализация. И такие запреты могут привести к социальной изоляции. Они могут чувствовать себя изолированными, оторванными от сверстников, а в пубертате — это серьезная проблема.

«Никто не отменял фразу: „Запретный плод сладок“. Это делает социальные сети еще более привлекательными, что может привести к более интенсивному потреблению запрещенного контента в тайне от родителей. Поэтому запрет без создания каких-то работающих альтернатив всегда рискует усугубить проблему. Нужна цифровая грамотность, альтернативы, обучение ребенка навыкам безопасности», — заключила специалист.

