Запрещать нельзя: психолог прокомментировала идею ограничения Интернета детям

Психолог Дарья Дуденцова заявила, что не может поддержать идею ограничения доступа к соцсетям детям, сообщает Общественная Служба Новостей .

«Если мы что-то запрещаем и не даем альтернативу, то можем получить негатив. Дети будут ненавидеть государство, которое это запретило, хотя до этого был полный доступ и никто не переживал», — сказала психолог.

По ее словам, примерно с 12 лет ребенок вступает в период пубертата, когда любой запрет только усиливает интерес. Инициатива может негативно повлиять на развитие патриотизма у молодежи в будущем.

Сегодня Интернет — это важная часть социализации ребенка. Дети, как и взрослые, стремятся быть частью общества и не разделяют офлайн и онлайн-общение. Часто социальные сети помогают им компенсировать недостаток общения в реальной жизни, также отметила эксперт.

Ранее президент ассоциации «АВАНТИ» Рахман Янсуков направил обращение премьер-министру Михаилу Мишустину, спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко и председателю Госдумы Вячеславу Володину с инициативой ввести запрет на использование соцсетей детям до 14 лет.

Глава «Лиги безопасного интернета», член Общественной палаты России Екатерина Мизулина прокомментировала идею властей запретить детям пользоваться социальными сетями. Она назвала эту инициативу популизмом и призвала государство быть ближе к реальности.