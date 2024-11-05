«Нужно быть ближе к реальности»: Мизулина об идее запретить детям соцсети

Глава «Лиги безопасного интернета», член Общественной палаты России Екатерина Мизулина прокомментировала идею властей запретить детям до 14 лет пользоваться социальными сетями. Она назвала эту инициативу популизмом и призвала государство быть ближе к реальности.

«Я считаю, что это популизм. Любой запрет, который вводится законом, должен реализовываться на практике. Если так не происходит, то это дискредитирует государство в глазах общества», — написала Мизулина в Telegram-канале.

По ее словам, реализовать эту идею технически невозможно по нескольким причинам. Глава «Лиги безопасного интернета» отметила, что половина иностранных сервисов не выполняют законные требования России. Нет никаких гарантий, что они выполнят это обязательство. Более того, невозможно понять, кто пользуется гаджетом — родители, бабушки или ребенок.

«Авторам инициативы нужно быть немного ближе к реальности. Цифровые технологии у нас активно продвигаются через систему образования, что, на мой взгляд, не очень верный путь с точки зрения увеличения времени, которые дети проводят в гаджетах», — добавила Мизулина.

Ранее глава «Лиги безопасного интернета» сообщила о появлении на российских маркетплейсах корма для квадроберов. В доказательство она опубликовала фотографию с упаковкой товара.