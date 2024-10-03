Мизулина сообщила о появлении на маркетплейсах корма для квадроберов

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале сообщила о появлении на российских маркетплейсах корма для квадроберов.

В доказательство она опубликовала фотографию с упаковкой товара. Мизулина отметила, что корм производят в Перми. Доставка осуществляется из Татарстана.

Мизулина также прокомментировала инициативу депутатов Госдумы, которые предложили сажать в тюрьму родителей квадроберов и лишать их родительских прав. По словам главы Лиги безопасного интернета, эта мера является слишком радикальной.

Мизулина отметила, что с родителями детей-квадроберов стоит общаться и подробнее рассказывать им об этом движении, так как многие из взрослых о нем не знают.

Ранее очевидцы в Омске запечатлели, как мать одновременно выгуляла дочь-квадробера и собаку. При этом девочка была на поводке, а пес — нет.