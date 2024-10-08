Газета New York Times и нескольких других американских СМИ проинформировали о новой стратегии Вооруженных сил России в зоне специальной военной операции, которая позволяет им успешно уничтожать цели ВСУ, сообщает Общественная Служба Новостей .

В материалах упоминалось, что ВС РФ в последнее время более активно применяют дроны в ходе своих атак на Украину.

«По мнению военных экспертов, это является стратегией прощупывания и истощения украинских ПВО перед началом более мощных воздушных атак с использованием большего количества ракет», — отметили в западных СМИ.

Между тем украинские десантники-разведчики, взятые в плен российскими военными в Курской области, отвергли возможность обмена и обратились к своим соратникам с призывом сдаться и сложить оружие. Они уточнили, что командиры оставили их на произвол судьбы.