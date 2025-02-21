Занятия в школах Челябинска отменили из-за лютых морозов

В связи с сильнейшими морозами в школах Челябинска 21 февраля отменили занятия для учеников начальных классов, сообщает URA.RU .

Распоряжение об отмене уроков было выдано комитетом по делам образования города. Меру приняли не только в школах, но и в других муниципальных образованиях.

Так, из-за морозов занятия отменили в школах Миасского городского округа с 1 по 4 классы первой смены. Согласно прогнозу погоды, средняя температура там составила минус 26 градусов.

В Златоусте в пятницу на занятия не пошли ученики с 1 по 7 класс первой смены. В Коркине, Кусе и Кыштыме уроки отменили в начальной школе.

Кроме того, ученики с 1 по 4 класс первой смены в школах Красноармейского района в пятницу учатся в дистанционном формате.

В Москве между тем три дня подряд обновлялся температурный минимум года. Так, в ночь на 17 февраля воздух остыл до 12,7 градуса мороза.