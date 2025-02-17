Москва третий день подряд обновляет температурный минимум года

Температурный минимум 2025 года уже третьи сутки подряд обновляется в российской столице. Воздух на основной метеостанции Москвы, ВДНХ, прошедшей ночью остыл до 12,7 градусов мороза, пишет в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Эта температура оказалась самой низкой в 2025 году. На иных метеостанциях Москвы показатели колебалась от 11,5 градусов мороза на Балчуге до 16,3 градусов ниже нуля в Бутово.

В Московской области холоднее всех населенных пунктов было в Клину. Там температура воздуха опустилась до 17,5 градусов ниже нуля.

В ближайшие несколько часов в Московском регионе может стать еще холоднее.

Ранее сообщалось, что в Москве скорректировали работу отопления из-за похолодания.