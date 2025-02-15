В Москве скорректировали систему отопления из-за похолодания
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Специалисты скорректировали работу системы отопления в Москве из-за наступившего похолодания, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.
«Согласно данным синоптиков, в ближайшие дни температура воздуха в столичном регионе в ночные часы может понижаться до минус 13-15 градусов», — заявил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Он подчеркнул, что в соответствии с прогнозом температура теплоносителя в магистральных тепловых сетях была увеличена до 103-105 градусов.
По словам вице-мэра, задания на изменение повышение и понижение температуры теплоносителя выдаются заблаговременно, на основе краткосрочного прогноза метеорологических условий. Оперативное повышение и понижение температуры теплоносителя невозможно.
Бирюков добавил, что процесс корректировки осуществляется под строгим надзором диспетчерских служб ПАО «МОЭК» в режиме автоматического управления, основываясь на данных, полученных от температурных датчиков.
Ранее синоптик Михаил Леус заявил, что прошедшая ночь в Москве стала самой холодной с начала текущего года.