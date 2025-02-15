Синоптик Леус: минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала года

Прошедшая ночь в российской столице стала самой холодной с начала текущего года. При этом в предстоящий понедельник ночью столбики термометров в Московском регионе опустятся до минус 17 градусов, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

«По данным базовой метеостанции мегаполиса, ВДНХ, столбики термометров опустились до отметки -9,5°. До этого момента холодным лидером 2025 года было 12 февраля, тогда минимум составил -8,7°», — написал Леус в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что в субботу утром высота снежного покрова в Москве составила 2 см. Это самый высокий показатель с 18 января текущего года.

По словам синоптика, в ночь на 15 февраля в Электростали столбики термометров опустились до минус 11,9 градусов, а наивысший снежный покров зафиксирован в Волоколамске — 9 см.

Леус добавил, что пик похолодания ожидается в столичном регионе в понедельник. Ночью в Москве ожидается от минус 12 до минус 14 градусов, а в Подмосковье морозы окрепнут до минус 17 градусов. Кроме того, незначительно подрастет снежный покров.