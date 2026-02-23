Замужняя женщина в Удмуртии «тянула» деньги с богатого любовника ради семьи

Женщина в Удмуртской Республике выманила у любовника более одного млн рублей якобы на оплату ипотеки, лечение ребенка от рака, траты на юриста для развода с супругом. За это ее приговорили к лишению свободы на три года, сообщает РИА Новости со ссылкой на полученные материалы.

С 2023 года по сентябрь 2025-го замужняя девушка встречалась с местным предпринимателем. Он с июля 2024 года, будучи обманутым, передал один млн рублей на оплату лечения ее ребенка якобы от опухоли легкого, ипотеки и услуг юриста для развода.

Также фигурантка просила материальные средства якобы на покупку препаратов от тромбов, операции на сердце для их удаления, по пересадке легких, на курс барокамеры. Позднее выяснилось, что ребенок женщины был здоров. За ипотеку платил супруг. С ним девушка разводиться не собиралась. Она, наоборот, ждала еще одного ребенка.

Через некоторое время муж нашел переписку супруги. Он рассказал, что семью обеспечивал сам — платил по ипотеке, пока жена находится в декрете.

Затем супруг связался с любовником и рассказал ему правду. Предприниматель, узнав об обмане, попросил фигурантку вернуть средства. Она не захотела. Тогда мужчина пожаловался в правоохранительные органы.

Женщина вину признала. Она пообещала вернуть деньги потерпевшему. Фигурантка отметила, что брак с супругом расторгнут. Женщина живет с детьми в той же квартире, не работает. Деньги ей дает мать.

Девушку признали виновной по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса России («Мошенничество в особо крупном размере»). Ее лишили свободы на три года, однако заменили на условное наказание с испытательным сроком два года. Также женщине нужно будет вернуть любовнику более одного млн рублей.

Приговор еще не вступил в силу.

