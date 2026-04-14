Военный из Новосибирска избил тростью женщину и получил условный срок
Новосибирский гарнизонный военный суд вынес приговор в отношении военного, обвиняемого в нападении на знакомую женщину из-за ревности, сообщает nsk.om1.ru.
Следствие и суд выяснили, что в ночь на 13 октября 2025 года пьяный мужчина напал на знакомую. Из-за ревности он несколько раз ударил женщину кулаками, а еще использовал для избиения металлическую трость. Он бил жертву по различным частям тела, ей был причинен вред здоровью средней тяжести.
Кроме того, военный угрожал пострадавшей убийством и причинением тяжкого вреда здоровью, что подтвердилось в ходе судебного разбирательства.
Суд по совокупности преступлений назначил агрессору наказание в виде лишения свободы на 3 года условно с испытательным сроком 2 года. Судом также был удовлетворен гражданский иск потерпевшей на сумму 200 тыс. рублей.
Приговор в законную силу не вступил.
