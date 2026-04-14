Левин поддержал труд детей в школах и детсадах

В Общественной палате России предложили привлекать школьников к труду без согласия родителей. Речь идет о возвращении дежурств, уборки классов и ухода за пришкольной территорией.

В эфире программы «Акцент» Александр Левин прокомментировал эту инициативу.

«Хорошо, почему ребят не привлекать к труду. В последнее время может был какой-то перекос. Мы гражданское общество, как без общественно-полезного труда?» — отметил он.

Левин также предложил начинать формировать ответственность еще раньше — с дошкольного возраста.

«А может даже с детского сада. Да, убирать возле себя, чтобы была чистота, порядок, к порядку надо привлекать в самого девства», — заключил он.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.