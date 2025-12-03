Зампрокурора Долгопрудного рассказал, как сейчас действуют мошенники

Зампрокурора Долгопрудного Станислав Новиков встретился с медиками и простым языком рассказал, как сейчас разводят людей в сети, сообщает пресс-служба прокуратуры.

«Первое — мошенники уже умеют подделывать голоса и лица знакомых, так что можно легко поверить „другу“, который просит денег», — уточнил он.

Еще на встрече предупредили о дропперах — это в основном подростки, которые ради легкой копейки помогают преступникам обналичивать ворованные деньги.

По защите все просто: не болтайте с подозрительными личностями по телефону, не диктуйте SMS-коды и не отдавайте деньги курьерам. Можно поставить запрет на быстрые кредиты и сделки — это хоть как-то усложнит жизнь аферистам.

Если «родственник» пишет и просит взаймы — перезвоните, а лучше встретьтесь лично.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.